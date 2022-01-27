Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 января 2022 0:25

Kyodo: Запущенный КНДР снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии

В Токио предполагают, что Северная Корея запустила ракету, только пока непонятно, какую именно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Токио и Сеуле предполагают, что Северная Корея запустила ракету

В Токио и Сеуле предполагают, что Северная Корея запустила ракету

Фото: REUTERS

Неопознанный снаряд, который в четверг Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Страны восходящего солнца. Отмечается, что на данный момент не поступало никакой информации о возможном ущербе из-за него.

По словам собеседника издания, в Токио предполагают, что это была ракета, только пока непонятно, какая именно. В настоящее время профильные министерства и ведомства Японии занимаются сбором и анализом сведений об очередном запуске у неспокойных соседей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Сеула сообщило, что ранним утром в четверг, 27 января, Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым испытанием вооружений в КНДР с начала 2022 года – пять запусков в КНДР были произведены 5, 11, 14, 17 и 25 января.