Kyodo: Запущенный КНДР снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии

В Токио и Сеуле предполагают, что Северная Корея запустила ракету Фото: REUTERS

Неопознанный снаряд, который в четверг Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Страны восходящего солнца. Отмечается, что на данный момент не поступало никакой информации о возможном ущербе из-за него.

По словам собеседника издания, в Токио предполагают, что это была ракета, только пока непонятно, какая именно. В настоящее время профильные министерства и ведомства Японии занимаются сбором и анализом сведений об очередном запуске у неспокойных соседей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Сеула сообщило, что ранним утром в четверг, 27 января, Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым испытанием вооружений в КНДР с начала 2022 года – пять запусков в КНДР были произведены 5, 11, 14, 17 и 25 января.