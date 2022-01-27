Пушков: Вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР Россией пока не стоит

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о политическом признании Россией Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) на сегодняшний день пока не стоит. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам», - сказал он в интервью порталу «Украина.ру».

Алексей Пушков отметил, что несмотря на обострение ситуации в Донбассе, говорить о том, что украинская армия в ближайшее время начнем масштабную операцию по захвату неподконтрольных Киеву территорий, рано.

Он добавил, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева против мятежных республик.

«Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», - подчеркнул российский политик.

В заключение Пушков сказал, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на переговоры с западным альянсом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя инициативу депутатов Госдумы от КПРФ, сказал, что признание народных республик негативно скажется на результатах переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, а также приведет к тому, что Россию опять объявят «агрессором».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему наша страна не признает ДНР и ЛНР, а также рассказал, чем ситуация с Донбассом отличается от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

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