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Политика27 января 2022 6:21

Глава МИД Китая уверен, что Минские соглашения помогут разрешить украинский кризис

Ван И подчеркнул, что КНР поддерживает любые усилия, соответствующие духу этого документа
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Глава МИД КНР в разговоре с госсекретарем США заявил о важности выполнения Минских соглашений для разрешения украинского кризиса

Глава МИД КНР в разговоре с госсекретарем США заявил о важности выполнения Минских соглашений для разрешения украинского кризиса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стороны конфликта на Украине должны исполнять Минские соглашения, чтобы разрешить украинский кризис, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых минских соглашений, - подчеркнул Ван И. - "Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме".

Дипломат уточнил, что Китай поддерживает любые усилия, соответствующие духу этого документа. Руководитель внешнеполитического ведомства также призвал не обострять обстановку и напряженность, а также прекратить спекуляции на тему кризиса.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул дипломат, никакого "плана "Б" в этом вопросе у Киева быть не может.

Напомним, Сергей Лавров выразил мнение, что на сегодняшний день Киев находится под внешним управлением Вашингтона, который "вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить Минские соглашения". По его словам, эта тема обсуждалась, и российская сторона видела понимание этой ситуации со стороны США.