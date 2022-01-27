Медведев объяснил, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле, потому что это суверенные страны, которые настроены на восстановление отношений с Соединенными Штатами, заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - приводит слова Медведева ТАСС.

Политик уточнил, что Куба и Венесуэла – это близкие России страны, но размещение там военных баз "должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами".

По словам Медведева, даже рассуждать о такой возможности "не очень правильно", так как такие разговоры порождают серьезную напряженность.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же интервью Дмитрий Медведев заявил, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за ситуации на Украине был бы самым драматическим и катастрофическим.

Напомним, Медведев уверен, что главный способ избежать войны – договариваться по гарантиям безопасности с учетом того, что недопустимо обеспечивать безопасность одной стороны за счет ущемления этого права другой.