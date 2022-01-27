Премьер Финляндии заявил, что власти страны пока не рассматривают возможность вступления в НАТО

Санна Марин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии на сегодняшний день не рассматривают возможность вступления страны в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал премьер-министр республики Санна Марин.

«Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к НАТО] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем - в случае, если мы так решим», - сказала глава финского правительства в интервью газете El Pais, отметив, что в последние годы страна «очень сблизилась» с альянсом, но отметила, что основной структурой безопасности республики является Европейский Союз.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти государства примут данное решение. Однако позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что на данный момент у страны нет планов по присоединению к НАТО.