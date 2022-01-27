Госсекретарь Блинкен заявил, что США не откажутся от принципа "открытых дверей НАТО"

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

США не откажутся от принципа "открытых дверей" НАТО, заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты отразили это в ответе на предложение России по гарантиям безопасности.

"Мы будем придерживаться принципа "открытых дверей" в отношении НАТО", - подчеркнул Блинкен.

Как ранее писал сайт kp.ru, процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти страны примут решение вступить в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе 13 января 2022 года.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что РФ получила от Соединенных Штатов Америки часть ответов на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Москва хочет знать, почему Вашингтон считает некоторые предложения неприемлемыми.