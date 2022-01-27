МИД Турции ожидает визит Путина после его поездки на Олимпиаду в Пекин Фото: REUTERS

Власти Турции ждут приезда президента России Владимира Путина в республику после его поездки на открытие зимних Олимпийских игр в Пекин, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«В предстоящее время после посещения Владимиром Путиным открытия пекинской Олимпиады, нам сказали, что нам могут представить дату. Песков также сегодня выступил с заявлением. Ждем реализации данного визита», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил согражданам, что он пригласил Путина посетить республику, пояснив это желанием обсудить с ним двусторонние отношения. Анкара «при желании обеих сторон» готова организовать и принять у себя президентов России и Украины, чтобы они могли «продолжить путь по восстановлению атмосферы мира», отметил политик.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер принял приглашение Эрдогана.