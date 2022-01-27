МИД РФ назвал переговоры «Талибана»* с Западом шагом к признанию движения Фото: REUTERS

Переговоры террористического движения «Талибан»* с представителями международного сообщества властями Норвегии можно расценивать как шаг к признанию талибов*, заявил на брифинге заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Рассматриваем эти встречи, с одной стороны, как шаг в сторону международного признания движения талибов*, с другой, как движение в направлении повышения доверия между правящим в Кабуле режимом и представителями других афганских общественно-политических кругов», – сказал представитель российского МИД.

Переговоры «представителей «Талибана»* с норвежскими властями и представителями других стран Запада прошли в Осло с 23 по 25 января 2022. Талибы* поблагодарили Норвегию за гуманитарную и экономическую поддержку Афганистана.

Как писал сайт kp.ru,в октябре 2021 делегация «Талибана»* приезжала в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел РФ. Представитель движения сообщил, что сформированное талибами* правительство не является окончательным. Он анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками движения «Талибан»*, преждевременно.