Раскрыта причина, почему от лука слезятся глаза, а от чеснока нет

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Лакриматорный фермент в составе лука, который также называют «слезный фактор», превращает изначально нежгучее вещество в вызывающий у человека слезу пропанитал-S-оксид, рассказала в своем телеграмм-канале доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог подчеркнула, что существуют сорта, в которых «слезного фактора» больше — и мы от них плачем. А лук, от которого у нас не текут реки из глаз, мы называем сладким.

Более того, по словам эксперта, ученые выяснили, что пользы в сладком луке значительно больше, чем в разъедающем глаза.

"Если "слезного фактора" в луке мало, то нежгучее вещество предшественник, само собой, без всяких ферментов, превратится в другую — негорькую, но весьма реактогенную молекулу под названием тиосульфинат. Он также известен под названием аллицин и способен портить самые разнообразные белки, подворачивающиеся ему под руку. Чем больше в белке цистеиновых остатков, тем вернее аллицин его испортит", - объяснила профессор Баранова.

Самое удивительно, что цистеиновых остатков очень много в белке на поверхностном шипе коронавируса. По словам биолога, луковый и чесночный аллицин "его прямо-таки наизнанку выворачивает".

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что ученые разработали специальную диету, которая спасет человечество. По словам исследователей, замена одного вида мяса, фруктов и рыбы на другие, хотя бы один раз в сутки, может предотвратить необратимые изменения климата планеты.