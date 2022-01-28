Лавров ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР Россией

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций «Комсомольская правда», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва» ответил на вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией. Он напомнил, что это противоречит Минским соглашениям.

- А что касается признания ЛНР и ДНР, то я думаю, что Майкл Макфол наряду с разрушением всего конструктивного в отношения РФ-США не успел ознакомиться с Минскими соглашениями, а там - написано стремление о сохранении единства Украины, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Политик добавил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Россией должен рассматриваться в контексте желания Москвы заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что вопрос о политическом признании Россией ДНР и ЛНР на сегодняшний день пока не стоит. Он отметил, что несмотря на обострение ситуации в Донбассе, говорить о том, что украинская армия в ближайшее время начнем масштабную операцию по захвату неподконтрольных Киеву территорий, рано.