Лавров заявил, что не любит называть дипломатов США партнерами

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" признался, что не любит называть дипломатов Соединенных Штатов Америки партнерами. При этом он отметил, что российским и американским дипломатам "есть о чем поговорить".

- Есть много о чем поговорить, но как-то о партнерах не люблю отзываться, высказывая свои личные отношения. Со всеми надо работать. С каждым из коллег у меня были ровные отношения. Мы всегда могли говорить откровенно. Даже по вопросам, которые вызывали расхождения на межгосударственном уровне, — сказал министр.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО подталкивают Украину к провокациям в отношении России. Как заявил Лавров, Вашингтон и его европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию Москвы, при этом забывают "культуру дипломатии".