Лавров заявил, что Украина не контролирует огромное количество военных на своей территории

Сергей Лавров Фото: скриншот видео

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" заявил, что Украина не контролирует большое количество военнослужащих на своей территории.

- Киевский режим не контролирует всех военных. Большую часть не контролирует. Все эти, часть подразделений - это добровольческие батальоны и батальоны территориальной обороны. Им раздают уже ПЗРК! Их призывают с собой приносить охотничьи ружья. Это - милитарстский психоз, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН) заявили, что Украину "наводнило" оружие Соединенных Штатов и НАТО. Там же отметили, что Вашингтон занимает деструктивную позицию по украинской проблеме. Российские дипломаты указали на то, что Вашингтон, "культивируя русофобию" среди американских граждан, а также "государств-единомышленников", заявляют о скоплениях российских войск, представляя это "как чуть ли не первопричину всех проблем". Как отметили в постпредстве, США "забывают уточнить", что говорят о российских силах на территории России.