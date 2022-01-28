Лавров сообщил, что Байден на встрече с Путиным предлагал помочь с реализацией Минских соглашений Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе саммита в Женеве сам сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что желает помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с вопросом автономного статуса регионам. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям в пятницу, 28 января.

«В июне, когда была встреча президентов Путина и Байдена в Женеве, президент Байден сам сказал, по собственной инициативе, что он хочет помочь выполнению минских договоренностей, включая, и он это понимает, необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу», - заявил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что «слово "автономный" даже прозвучало».

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Лавров заявил Вашингтон вряд ли поможет урегулировать конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, несмотря на свои заявления.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона содействовать реализации Минских соглашений по Донбассу.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

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