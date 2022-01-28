Токаев призвал будущих президентов Казахстана учитывать ошибки Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал будущих лидеров страны учитывать ошибки экс-лидера государства Нурсултана Назарбаева.

- Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны, — цитирует слова главы государства пресс-служба правящей партии страны «Нур Отан».

Напомним, в пятницу, 28 января, Касым-Жомарт Токаев был избран председателей правящей в стране партии «Нур Отан». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Кандидатуру Токаева предложил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев, до этого занимавший пост председателя партии.

Ранее Токаев заявил, что ситуация в Казахстане после январских беспорядков полностью пришла в норму. Делается все возможное для защиты граждан, социума и страны в целом, добавил он. Напомним, начало 2022-го года в Казахстане ознаменовалось протестами массового характера. Население западных городов Жанаозен и Актау высказалось против того, чтобы были подняты тарифы на сжиженный газ в два раза.