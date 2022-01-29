Врач Денис Проценко заявил о росте нагрузки на первичное амбулаторное звено из-за "омикрона" Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенности новой волны коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, сейчас в стране доминирует штамм "омикрон". Из-за него наблюдается повышенная нагрузка на первичное амбулаторное звено.

- С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится "омикрон", становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания. Госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а остальные пациенты лечатся у терапевтов, - написал врач в своем Телеграм-канале.

Ранее Проценко и сам болел коронавирусом в марте 2020 года. Медики оценивали его состояние, как удовлетворительное. Предположительно, Проценко мог заразиться covid-19 от пациентов, которые проходили лечение в медучреждении от коронавирусной инфекции.

Сейчас российские ученые уже создали несколько вакцин от ковида. Благодаря прививкам уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России находится на отметке 64,4%.