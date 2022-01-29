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Политика28 января 2022 23:45

МИД Великобритании готовится объявить России новые санкции 31 января

Предполагается, что санкции необходимы для того, чтобы "ударить по стратегическим и финансовым интересам РФ"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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МИД Великобритании готовится объявить России новые санкции 31 января

МИД Великобритании готовится объявить России новые санкции 31 января

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Великобритании намерено в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

- Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам РФ, - сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах Британии.

28 января газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфер. По данным журналистов речь идет о "жестком ограничении" зарубежных инвестиций в новые российские проекты в газовом секторе.

Ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится "адских" санкций Запада. Он также привел в пример заявление экс-президента США Барака Обамы о "разорванной в клочья российской экономике".