Британские журналисты предрекли миру голод и обвинили в этом Россию

Британские журналисты считают, что голод начнется из-за нехватки удобрений Фото: REUTERS

Всему миру в 2022 году грозит голод из-за низкого урожая вследствие дефицита удобрений, сообщили британские издания The Times и The Wall Street Journal, попутно обвинив в этом Россию.

Журналисты пришли к выводу, что к началу посевной удобрений будет катастрофически не хватать, а их стоимость резко взлетит. Это связывают с высокими ценами на газ, из-за которых некоторые производители удобрений прекратили производство.

Засеянные в условиях экономии удобрений площади дадут меньший урожай, из-за чего начнется голод, говорится в материалах газет.

Британские издания бездоказательно утверждают, что виновата во всем этом Россия, как страна, "спровоцировавшая" рост цен на газ.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет. Заявления об обратном заместитель председателя правительства назвал попытками "переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей".

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России еще в ноябре 2021 года по поручению президента Владимира Путина ввело полугодовое ограничение на вывоз азотных удобрений за пределы страны.

Мера принята, чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие

Экспорт азотных удобрений установлен на уровне не выше 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

Это связано с высокой стоимостью газа в Европе, из-за которой производители минеральных азотных удобрений вынуждены повышать стоимость продукции. Некоторые из них уже даже объявили о прекращении производства.