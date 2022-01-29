Путин поручил ввести дополнительное пособие кавалерам трех орденов Мужества

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство, чтобы ввести дополнительное ежемесячное пособие для кавалеров трех орденов Мужества. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление лицам, являющимися кавалерами трех орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ", - говорится в тексте документа.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин попросил правительство совместно с Генпрокуратурой проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов.

Кроме того, российский лидер поручил правительству страны решить вопрос о предоставлении льгот и социальных российским гражданам, проживающим в Донбассе, через портал Госуслуг.