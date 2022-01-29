Россия перенесет учения ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Фото: Пресс-служба ЮВО

Россия приняла решение перенести район предстоящих учений Военно-морского флота (ВМФ) в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии для того, чтобы не мешать ирландским рыбакам. Об этом сообщил российский посол в Дублине Юрий Филатов.

Как уточнил дипломат, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перенести район учений ВМФ России, запланированных на 3-8 февраля 2021 года, в ответ на просьбы ирландского правительства, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии.

«С целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», - приводит РИА Новости комментарии посла.

При этом Филатов отметил, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии.

Напомним, в январе-феврале текущего года во всех зонах российских флотов пройдет серия военно-морских учений под общим руководством главкома Военно-морского флота. Как сообщал сайт kp.ru, ранее двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли из пунктов базирования на учения в море. Позже из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях вышли суда Черноморского флота.