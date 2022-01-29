Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок Фото: REUTERS

В ходе восьмого тура голосования на президентских выборах в Италии в субботу, 29 января, итальянский парламент переизбрал действующего главу государства Серджо Маттареллы на второй срок.

Подсчет голосов продолжается, однако Маттарелла уже набрал нужные для победы в данном случае 505 голосов.

Как писал сайт kp.ru, ранее седьмой тур голосования на президентских выборах завершился безрезультатно, однако лидеры ведущих политических сил смогли согласовать кандидатуру действующего итальянского для переизбрания на пост главы государства. В субботу, 29 января, Маттарелла принял делегацию из руководителей парламентских фракций, которым сообщил о готовности снова возглавить Италию, «учитывая ситуацию».

Согласно конституции страны, президента Италии избирает парламент на совместном заседании, в котором принимают участие делегаты со всех 20 областей. Всего выборщиков 1009. Избрание итальянского лидера «проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания», однако после третьего тура для избрания главы государства достаточно набрать абсолютное большинство в 505 голосов. Семь туров парламент не мог набрать этого необходимого большинства.