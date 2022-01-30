Британия намерена удвоить численность своих войск в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии. В частности, Лондон изучает возможность переброски оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

- Премьер рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников, - говорится в сообщении.

Представители Великобритании намерены согласовать все детали данного предложения с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

В конце 2021 года издание The Mirror со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается "вторжения" туда России. В январе 2022 года Британия направила на Украину около 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Это группа из около 30 элитных британских военнослужащих, которые прибыли в Незалежную для обучения украинские ВС использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией.