Патрушев сравнил роль США и СССР в победе над фашизмом

Николай Патрушев сравнил потери СССР и США во Второй мировой войне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон присваивает себе все заслуги в победе над фашизмом во время Второй мировой войны. Об этом Патрушев сказал в воскресенье 30 января в Санкт-Петербурге, где Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

«Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США», - цитирует Патрушева ТАСС.

Николай Патрушев сравнил потери, которые понесли во Второй мировой войне СССР и США. Он отметил, что только на одном мемориальном Пискаревском кладбище захоронено значительно больше павших советских воинов, чем США потеряли за все время Второй мировой.

«Так вот для сравнения - только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны», - сказал секретарь Совбеза, подчеркнув, что таких мест, как Пискаревское кладбище, в России много.

«Важное значение имеет снятие фашистской блокады. Но таких мест, о которых мы должны помнить, о Великой Отечественной войне, у нас в стране очень много», - отметил Николай Патрушев.

Ранее сообщалось, что Николай Патрушев назвал полной нелепостью утверждения о «российской угрозе» Украине.