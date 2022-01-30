Похороны Леонида Куравлева пройдут на Троекуровском кладбище

Леонид Куравлев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский и российский актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище 1 февраля.

- Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище, — цитирует ТАСС свой источник в культуре, близкий к родным актера.

Отметим, что дата и время прощания с артистом пока неизвестна. Точных данных о причине смерти Куревлева тоже нет.

Напомним, Леонид Куравлев умер в воскресенье, 30 января 2022 года. 5 января его доставили в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Жителям постсоветского пространства актер запомнился главной ролью в фильме «Афоня» 1975 года, а также ролями в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и «Золотой теленок» 1968 года.