Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» стопроцентно защищает от «омикрона» в течение трех месяцев

Гинцбург заявил, что получившие вакцину и бустер "Спутник" на три месяца защищены от "омикрона" на сто процентов. Фото: Ксения Высотина

Три месяца стопроцентной защиты от штамма «омикрон» можно получить при вакцинации «Спутником V» и ревакцинации бустерной дозой «Спутника Лайт». Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в воскресенье 30 января в эфире телеканала «Россия 1».

«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», — сказал Гинцбург.

Также Гинцбург объяснил, что было бы неправильным считать появление штамма «омикрон» предвестником окончания пандемии COVID-19. Специалист отметил, что «в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 121 228 случаев COVID-19. За сутки медики зафиксировали 668 летальных исходов.