Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье30 января 2022 12:18

Вакцинированные «Спутником» туристы для въезда в Израиль могут предъявить серологический анализ Invitro

Туристы при въезде в Израиль могут предъявить серологический анализ из лаборатории Invitro
Мария ПАВЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Израиль принимает для оформления разрешения на въезд серологический анализ лаборатории Invitro.

Израиль принимает для оформления разрешения на въезд серологический анализ лаборатории Invitro.

Фото: REUTERS

Серологический анализ лаборатории Invitro принимается для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав этой страны. Анализ от Invitro может быть принят при соблюдении определенных условий со сроками подачи и в случае, если собирающийся посетить Израиль турист вакцинирован «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт».

«Если такое свидетельство отсутствует, требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль», - уточнили в израильском Минздраве.

Министерство туризма Израиля предполагает расширить список российских лабораторий, выполненные в которых серологические анализы могут быть приняты для оформления электронного разрешения на въезд в страну.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в ночь на воскресенье, 9 января, Израиль открыл границы для иностранцев, привитых против коронавируса российской вакциной «Спутник V».

0