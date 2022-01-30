Вакцинированные «Спутником» туристы для въезда в Израиль могут предъявить серологический анализ Invitro

Израиль принимает для оформления разрешения на въезд серологический анализ лаборатории Invitro. Фото: REUTERS

Серологический анализ лаборатории Invitro принимается для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав этой страны. Анализ от Invitro может быть принят при соблюдении определенных условий со сроками подачи и в случае, если собирающийся посетить Израиль турист вакцинирован «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт».

«Если такое свидетельство отсутствует, требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль», - уточнили в израильском Минздраве.

Министерство туризма Израиля предполагает расширить список российских лабораторий, выполненные в которых серологические анализы могут быть приняты для оформления электронного разрешения на въезд в страну.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в ночь на воскресенье, 9 января, Израиль открыл границы для иностранцев, привитых против коронавируса российской вакциной «Спутник V».