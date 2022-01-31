Причина смерти Виктора Мережко: известный режиссер скончался от осложнений COVID-19

Виктор Мережко Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 января умер известный режиссер и писатель Виктора Мережко. Ему было 84 года. Его дочь рассказала kp.ru о причине смерти Виктора Мережко.

По ее словам, народный артист умер от осложнений после перенесенного коронавируса.

- Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре....Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, простуда. И занимался самолечением. ... Брат Ваня заходил к отцу, видел, как тот задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа хитрил и скрывал это. Но переломить нежелание отца ехать в больницу не мог, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%, - рассказала kp.ru дочь умершего.

После этого Виктора Мережко положили в реанимацию. Врачи поставили его на ноги, давали положительные прогнозы. Но внезапно у режиссера отнялась нога.

- Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция ... была совершенно бессмысленна, - призналась дочь Мережко.