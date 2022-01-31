Режиссера Виктора Мережко похоронят на Троекуровсом кладбище в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссера Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом kp.ru сообщила его дочь Мария. О смерти народного артиста стало известно 30 января.

- В Москве, на Троекуровском кладбище рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад, - рассказала дочь режиссера.

Также она рассказала, что Виктор Мережко жил последние лет десять в Питере. Он перебрался в северную столицу после того, как снял сериал "Сонька Золотая Ручка". Купил небольшую квартиру. Преподавал там в институте кино и телевидения. И наслаждался жизнью, лишь изредка приезжая в Москву.

О том, что Виктора Мережко не стало, поздним вечером 30 января сообщил Союз кинематографистов РФ: актер и режиссёр умер в один день с коллегой Леонидом Куравлевым.

Знаменитый актер и создатель "Родни", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многих других картин ранее рассказывал радио "Комсомольская правда" о том, что думает о современном кино и сериалах.