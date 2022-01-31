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Политика31 января 2022 4:18

Times: Британия собирается ввести санкции против энергетических компаний России

Ограничения коснутся лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Times: Британия собирается ввести санкции против энергетических компаний России

Times: Британия собирается ввести санкции против энергетических компаний России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское правительство в понедельник, 31 января, собирается представить новый пакет санкционных мер в отношении Москвы, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.

Как передает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве, санкции подразумевающие заморозку активов, а также запрет на въезд в Великобританию, будут распространены на физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании заявила, что в понедельник, 31 января в британском парламенте планируют представить законопроект по ужесточению санкционного режима против России. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что британские компании, инвестирующие в российские проекты, могут пострадать от подобных ограничительных мер. Позже появилось сообщение, что Франция и Германия обеспокоены тем, что Лондон ведет воинственную политики в отношении Москвы.