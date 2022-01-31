Россельхознадзор запретил ввоз птицы и яиц из Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицы и яиц из Молдавии. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в ведомстве, указав на выявленный высокопатогенный грипп птиц.

«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц … вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Молдовы», - говорится в сообщении, где уточняется, что ограничение вводится с 1 февраля 2022 года.

Уточняется, что под запрет попали мясо птицы, живая птица и инкубационное яйцо, готовая мясная продукция из птицы, а также видов птицеводческой продукции, которые содержат в составе продукты переработки птицы.

Напомним, в декабре прошлого года Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз в страну ряда фруктов и овощей из Турции и Ирана. Как сообщили в ведомстве, проведенные проверки - в том числе связанные с усилением контроля в канун новогодних праздников - показали, что данная продукция небезопасная. Ограничение распространяется, в частности, на перец, гранаты и виноград.