Песков назвал очень важным визит в Москву премьера Венгрии Орбана

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, запланированный на 1 февраля 2022 года, должен состояться. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это очень важный визит. У нас весьма развитые отношения с Венгрией. Нам весьма импортирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, это нам очень импонирует", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Официальный представитель кремля добавил, что реализация совместных экономических проектов России и Венгрии продолжается даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом.

По его словам, российский лидер Владимир Путин намерен обсудить с Виктором Орбаном также и международные дела, в том числе, "наиболее остро стоящие на повестке дня".

Как ранее писал сайт kp.ru, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто среди предполагаемых тем обсуждения глава МИД Венгрии выделил подготовку к постройке атомной электростанции (АЭС), долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии.

Венгрия также желает, чтобы совместный проект с Росатомом по строительству АЭС вышел на стадию становления уже в первой половине года. Кроме того, Орбан намерен обсудить увеличение поставок газа.