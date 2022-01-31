В ЕС заявили, что есть несколько вариантов санкций против России

Евросоюз готовит несколько вариантов санкций против России Фото: REUTERS

Евросоюз имеет несколько вариантов санкций против России "в случае обострения ситуации вокруг Украины", и какой из них будет выбран – зависит от "вида и масштабов действий". Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на брифинге в понедельник, 31 января 2022 года.

"Масштабы и вид санкций ЕС, которые будут приняты против России в случае каких-либо действий против Украины, будут существенно зависеть от вида и масштабов действий России", - подчеркнул Стано.

По его словам, разработка санкций не говорит о том, что ограничительные меры обязательно введут.

"Европейский Союз сосредоточен на дипломатии, чтобы добиться деэскалации со стороны России, начать серьезный диалог", - подчеркнул Стано.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине.

Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода "Северный поток – 2". Как рассказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag, Евросоюз готов дать "недвусмысленный и быстрый" ответ России, если того потребует ситуация.

Напомним, России грозят санкции не только в случае гипотетического вторжения на Украину, но и в случае, если Британия решит, что осуществляется попытка привести к власти "пророссийских политиков". Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.