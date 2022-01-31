Премьер Венгрии намерен добиться от Путина увеличения поставок газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен во время встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться увеличения объемов поставок газа. Об этом заявил сам глава венгерского правительства.

Как рассказал Орбан радиостанции Radio Kossuth, в ходе переговоров с российским лидером он планирует рассмотреть весь спектр двусторонних отношений. По его словам, в приоритете у Будапешта сбалансированное экономическое сотрудничество.

Напомним, визит премьер-министра Венгрии в Москву должен состояться 1 февраля 2022 года. Российский лидер намерен обсудить с Виктором Орбаном международные дела, в том числе, наиболее остро стоящие на повестке дня.

Как ранее писал сайт kp.ru, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто среди предполагаемых тем обсуждения глава МИД Венгрии выделил подготовку к постройке атомной электростанции (АЭС), долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии.