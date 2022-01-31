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Политика31 января 2022 14:02

МИД России подтвердил готовность принять в Москве представителей правительства Афганистана

Ранее талибы*заявили о планах назначить назначить своего посла в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД России подтвердил готовность принять в Москве представителей правительства Афганистана

МИД России подтвердил готовность принять в Москве представителей правительства Афганистана

Фото: REUTERS

Россия готова принять у себя представителей нового правительства Афганистана и оппозиционных сил республики, если они будут в этом заинтересованы. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«В настоящее время согласовываем с партнерами по «расширенной тройке» дату очередного раунда переговоров, планирующегося к проведению в Кабуле до конца февраля. Что касается визитов в Москву как представителей новых афганских властей, так и оппозиционных им сил, то ранее мы уже не раз подтверждали готовность проявить свое гостеприимство в случае наличия соответствующей заинтересованности», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, радикальное движение «Талибан»* планирует назначить своего посла в России.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали переговоры террористического движения «Талибан»* с представителями международного сообщества властями Норвегии шагом к признанию талибов*.

*Запрещенная в России террористическия организация