Постпред России при ООН заявил, что ситуацию на Украине исправит соблюдение Минским соглашений Киевом

Небензя заявил, что ситуацию на Украине исправит соблюдение Минским соглашений Киевом Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуацию на Украине может исправить соблюдение Минских соглашений Киевом. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

- У кризиса есть только одно измерение - внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно при выполнении Киевом Минских договоренностей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском, — сказал российский дипломат.

Ранее Василия Небензя назвал заявления Соединенных Штатов Америки о перемещении российских войск вмешательством во внутренние дела страны. Это также попытка ввести международное сообщество в заблуждение, добавил он.

До этого Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки вокруг Украины вредит самой Незалежной. Он отметил, что высказывания украинских первых лиц указывают на отсутствие активности российских войск у границ Украины.

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совета безопасности ООН о ситуации на Украине.