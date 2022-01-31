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Политика31 января 2022 17:01

Постпред России при ООН заявил, что ситуацию на Украине исправит соблюдение Минским соглашений Киевом

Василий Небензя указал на необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Небензя заявил, что ситуацию на Украине исправит соблюдение Минским соглашений Киевом

Небензя заявил, что ситуацию на Украине исправит соблюдение Минским соглашений Киевом

Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуацию на Украине может исправить соблюдение Минских соглашений Киевом. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

- У кризиса есть только одно измерение - внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно при выполнении Киевом Минских договоренностей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском, — сказал российский дипломат.

Ранее Василия Небензя назвал заявления Соединенных Штатов Америки о перемещении российских войск вмешательством во внутренние дела страны. Это также попытка ввести международное сообщество в заблуждение, добавил он.

До этого Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки вокруг Украины вредит самой Незалежной. Он отметил, что высказывания украинских первых лиц указывают на отсутствие активности российских войск у границ Украины.

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совета безопасности ООН о ситуации на Украине.