Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», – сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, президенты договорились оперативно проработать возможность проведения личной встречи.

Напомим, на прошлой неделе Путин и Макрон провели телефонные переговоры на тему предложений по гарантиям безопасности. Россия представила их для США и НАТО, а накануне получила от сторон письменные ответы на свои доводы.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2021 российский и французский лидеры обсуждали ситуацию на Украине и в Белоруссии. Президенты признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет.