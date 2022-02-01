Пентагон: США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на восточный фланг альянса в Европе, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник, 31 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон «ведет активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США» с целью выяснить, какие именно американские подразделения и вооружения «они хотели бы разместить и могли бы запросить».

«Но я не могу сегодня сказать ни о каком финальном решении», - подчеркнул официальный представитель Минобороны США.

Джон Кирби уточнил, что часть американских сил может быть размещена на территории стран восточного фланга НАТО не в рамках механизмов самого альянса, а по двусторонней договоренности между самими европейскими странами и Штатами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 29 января президент США Джо Байден объявил о скорой переброске американских военных в Восточную Европу и в страны НАТО. Он сообщил, что это произойдет «в ближайшем будущем», но когда именно, он утонять не стал.

К слову, накануне российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Организации по ситуации вокруг Незалежной, сказал, что если бы не вмешательство Запада в 2014 году, Россия и Украина до сих пор жили бы в добрососедстве.

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