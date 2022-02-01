Госдепартамент США распорядился вывезти семьи американских дипломатов из Белоруссии

Госдепартамент США дал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Белоруссии Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 1 февраля, госдепартамент США распространил заявление, в котором отдал распоряжение американским дипломатам и другим государственным служащим вывезти свои семьи из Белоруссии в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины. Кроме того, госдеп рекомендовал гражданам Соединенных Штатов не ездить в эту республику по нескольким причинам.

«Не совершайте поездки в Белоруссию из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы». – говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на восточный фланг альянса в Европе, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press сообщил, что в Киеве пока не видят непосредственной угрозы гипотетического «вторжения» России или подготовки российских сил к «нападению».