Секретарь СНБО: Украина пока не видит непосредственной угрозы вторжения России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что в Киеве пока не видят непосредственной угрозы гипотетического «вторжения» России или подготовки российских сил к «нападению».

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Этого мы пока не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», - заявил руководитель СНБО в интервью агентству Associated Press.

Алексей Данилов осудил решение США и Великобритании отозвать часть своих дипломатов из Киева, поскольку, по его словам, «мы не думаем, что сейчас есть угроза».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что госдепартамент велел работающим на Украине американским дипломатическим сотрудникам начать вывозить свои семьи из Незалежной, а находящихся в этой стране граждан США призвал покинуть ее коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.

Спецкор «КП» Александр Коц объяснил, что стоит за вывозом семей дипломатов США, Британии и Австралии из Киева.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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