Экс-генсек ОБСЕ заявил о возможности провокаций в Донбассе со стороны Украины Фото: REUTERS

Возможные инциденты в Донбассе нельзя исключать, однако на сегодняшний день нет указаний на появление провокаций со стороны Киева в регионе. Такое заявление сделал директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, отметив, что пока в Донбассе «все относительно спокойно», а нарушения режима прекращения огня «почти нет».

«Если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает», - заявил экс-глава ОБСЕ.

Однако Гремингер указал на то, что в накаленной ситуации риск провокаций присутсвует всегда, в том числе «со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики». По его словам, необходимо учитывать, что подобные нарушители могут устроить провокации под флагом оппонента.

Бывший генсек ОБСЕ отметил, что в случае таких инцидентов возможно реагировать обдуманно и пропорционально, указав на то, что ситуацию не стоит обострять только на основании «очень простой и глупой провокации».

Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелую технику в Донбасс, а также, что под видом инструкторов в незалежную прибывают наемники. Позже в ЛНР сообщили о подготовке Киевом информационной кампании против Донбасса и России.