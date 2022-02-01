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Политика1 февраля 2022 7:42

Замглавы МИД РФ опроверг передачу ответа на предложения США по гарантиям безопасности

Грушко уточнил, что Москва еще готовит «сводный» ответ США и НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы МИД РФ опроверг передачу ответа на предложения США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ опроверг передачу ответа на предложения США по гарантиям безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва еще не передавала Вашингтону ответ по теме гарантий безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 1 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что российская сторона отреагировала на переданные из США предложения, однако вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому подробность обнародовать пока не собираются.

«Это ... не соответствует действительности», - приводит РИА Новости комментарии замглавы МИД РФ, который уточнил, что Москва еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.

Напомним, ранее пресс-секретарь госдепартамента сообщил, что Вашингтон рассчитывает узнать ответ Москвы на свои письменные заявления по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который запланирован на вторник, 1 февраля.