В госдепартаменте США рассчитывают узнать от Лаврова реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

В госдепартаменте США рассчитывают узнать реакцию Москвы на письменные ответы Вашингтона по гарантиям безопасности во время телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 1 февраля.

Об этом на брифинге в понедельник заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, отметив, что американская администрация считает ключевым моментом рассмотрение своих предложений президентом России Владимиром Путиным. По его словам, «с российской стороны есть только один человек, который принимает решения, что сделает или не сделает Москва», именно «его реакция и его ответ имеет для нас самое большое значение».

«Посмотрим, что министр иностранных дел изложит с точки зрения официальной позиции или первоначальной реакции со стороны Кремля на наш письменный ответ», - сказал Прайс.

Он добавил, что «поэтому госсекретарь и ведет эти переговоры – чтобы услышать первоначальную реакцию, поделиться нашими обеспокоенностями, продолжить обсуждение вопросов, по которым может быть потенциал для прогресса с обеих сторон», передает ТАСС.

Напомним, вечером 26 января американский посол в Москве Джон Салливан отвез в МИД России письменный ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения Москвы по безопасности.

После этого Блинкен провел в Вашингтоне пресс-конференцию, рассказав журналистам, что же содержится в письме, переданном в Россию. Правда, при этом глава госдепа ушел от ответа, дан ли России прямой отказ на главное требование – не брать Украину в НАТО. Сайт kp.ru объясняет, что это значит. Блинкен попытался обвинить Москву в разжигании кризиса на Украине. Публикуем главные цитаты из его заявления.