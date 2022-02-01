Франция допустила возможность личной встречи Путина и Макрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о возможности личной встречи французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в России, однако указал на то, что данное решение пока не принято.

«Я не исключаю. Но это пока не решено», - заявил представитель французского кабмина в эфире радиостанции France Info, комментируя вопрос, будет ли личная встреча глав Франции и России в ближайшее время и отправится ли Макрон в РФ.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор Макрона и Путина, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Как сообщили в Кремле лидеры двух стран договорились оперативно проработать возможность проведения личной встречи. На прошлой неделе французский и российский президенты провели телефонные переговоры на тему предложений по гарантиям безопасности.