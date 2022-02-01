Госдеп: США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности

В госдепартаменте США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности Фото: REUTERS

Соединенные Штаты получили от России письменный ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, а также относительно деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил представитель госдепартамента США, добавив, что в американском внешнеполитическом ведомстве не намерены обсуждать этот документ в публичном пространстве.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России. Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого», - приводит его слова ТАСС.

Представитель госдепа добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за решение всех вопросов путем диалога, при этом американские дипломаты намерены продолжать «тесную координацию» с союзниками и партнерами Вашингтона, «в том числе с Украиной».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь госдепартамента говорил, что Вашингтон рассчитывает узнать реакцию Москвы на свои письменные ответы по гарантиям безопасности во время телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 1 февраля.

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