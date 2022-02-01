Кремль: очная встреча Путина и Макрона состоится в обозримой перспективе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очная встреча французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным состоится в обозримой перспективе. Такое заявление во вторник, 1 февраля, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Она может состояться уже в обозримой перспективе», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что в Кремле будут информировать о сроках и месте встречи после того, как все нюансы будут согласованы.

Напомним, сегодня, 2 февраля, представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о возможности личной встречи французского президента с российским коллегой в России, однако указал на то, что данное решение пока не принято.

Ранее, состоялся телефонный разговор двух лидеров, в ходе которого главу государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Как сообщили в Кремле, Путин и Макрон договорились оперативно проработать возможность проведения личной встречи.