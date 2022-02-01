Польша и Украина договорились построить газопровод для наращивания поставок топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава и Киев договорились построить газопровод для дальнейшего наращивания объема поставляемого на восток газа. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Киеве.

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», - заявил польский премьер.

Напомним, сегодня, 1 февраля, украинский президент Владимир Зеленский в ходе открытия сессии Верховной рады сообщил о создании нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией, не уточняя его подробности. Незадолго до этого Варшава заявила о намерении предоставить Киеву снаряды для систем ПВО. Польский премьер-министр сообщил, что республика готова поставить польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.