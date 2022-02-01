Путин надеется, что решение по гарантиям безопасности будет найдено Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное присоединение Украины в НАТО. Российский лидер выразил надежду, что Москва и Запад найдут решение по вопросу гарантий безопасности.

«Мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. Где прописана политика открытых дверей? В статье 9-й договора о создании НАТО написано, что альянс по может принимать все страны, но не обязан…Те же США могут сказать Украине: мы хотим обеспечить безопасность, но не можем принять вас, у нас есть уже обязательства. И надо найти способ обеспечить безопасность всех», – сказал глава государства на пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, найти удовлетворяющее всех решение возможно только при скрупулезном рассмотрении предложенных Москвой документов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Россия могут найти политическое решение своих разногласий, однако угроза конфликта все еще сохраняется.

Как писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва потребовала от НАТО и ОБСЕ объяснить, намерены ли они выполнять свои обязательства по безопасности.