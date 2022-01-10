Столтенберг: Россия и НАТО могут найти политическое решение разногласий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Россия могут найти политическое решение своих разногласий, однако угроза конфликта все еще сохраняется.

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России […] Но сохраняется риск конфликта», - сказал генсек альянса в интервью британской газете Financial Times.

При этом Йенс Столтенберг пригрозил «сдерживающими мерами НАТО» в случае обострения отношений с нашей страной, добавив, что западный военный блок «будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему».

«Мы готовы к улучшению отношений. Мы уже ранее доказывали, что способны идти на компромисс и находить решения с Россией», - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, какие темы будут обсуждаться 12 января на Совете Россия – НАТО. По его словам Столтенберга, на повестку будет вынесен вопрос сокращения рисков и военной транспарентности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Именно их обсуждению и посвящены переговоры в Женеве.

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