Зеленский заявил, что не помнит, кем были подписаны Минские соглашения Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Вместе с тем политик признал ответственность Киева по их выполнению.

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы», – сказал украинский лидер во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как заявил Зеленский, в Нормадском формате он видит единственную работающую площадку по решению конфликта в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский президент назвал Минские договоренности «еле живыми» и выразил надежду на то, что его встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом помогут активизировать процесс.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимы и ведщуими к разрушению страны.