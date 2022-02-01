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Политика1 февраля 2022 7:12

Секретарь СНБО Украины назвал минские соглашения «невыполнимыми»

Данилов предлагает подписать новый документ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (48)Комментарии (48)(48)
Секретарь СНБО Украины назвал минские соглашения «невыполнимыми»

Секретарь СНБО Украины назвал минские соглашения «невыполнимыми»

Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны. По его словам, необходимо подписать новый документ.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» - заявил глава СНБО в интервью агентству Associated Press.

По словам Данилова, минские соглашения «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Берлина и Парижа, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».

Глава СНБО указал на то, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению минских соглашений, поскольку такие действия могут привести к нестабильности в незалежной. Он указал на необходимость начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Москву «отвести свои войска и танки».

Кроме того, по его словам, при эскалации ситуации Киев намерен поставить под ружье от 2 до 2,5 миллиона человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», - добавил он.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что ситуацию на Украине может исправить соблюдение Киевом минских соглашений. Тем временем полпред РФ в трехсторонней Контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что незалежная демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса.