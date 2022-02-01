Секретарь СНБО Украины назвал минские соглашения «невыполнимыми» Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны. По его словам, необходимо подписать новый документ.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» - заявил глава СНБО в интервью агентству Associated Press.

По словам Данилова, минские соглашения «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Берлина и Парижа, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».

Глава СНБО указал на то, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению минских соглашений, поскольку такие действия могут привести к нестабильности в незалежной. Он указал на необходимость начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Москву «отвести свои войска и танки».

Кроме того, по его словам, при эскалации ситуации Киев намерен поставить под ружье от 2 до 2,5 миллиона человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», - добавил он.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что ситуацию на Украине может исправить соблюдение Киевом минских соглашений. Тем временем полпред РФ в трехсторонней Контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что незалежная демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса.