Российский постпред при ООН Василий Небензя
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Российских войск нет на границе с Украиной, Москва не понимает, откуда у Запада данные об их численности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.
По мнению Небензи, созванное по предложению Соединенных Штатов заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины было провокацией, равнозначной призыву к войне.
Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от Украины.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что войны между РФ и другими старанами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы.
В Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».