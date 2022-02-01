Постпред России при ООН заявил, что российских войск нет на границе с Украиной

Российский постпред при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских войск нет на границе с Украиной, Москва не понимает, откуда у Запада данные об их численности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

По мнению Небензи, созванное по предложению Соединенных Штатов заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины было провокацией, равнозначной призыву к войне.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от Украины.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что войны между РФ и другими старанами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы.

В Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».